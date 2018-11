Nicola Sanna incontra il pugile Federico Serra

Il sindaco Nicola Sanna ha incontrato l'altro ieri, a Palazzo Ducale, Federico Serra, pugile del “Boxing Club Domenico Mura”, che si è recentemente aggiudicato la medaglia d’oro nella categoria 49 chili ai Campionati Europei èlite. Sindaco e assessora si sono complimentati per il risultato raggiunto dal giovane pugile, sottolineando che «i giovani sportivi che portano il nome di Sassari in giro per il mondo sono motivo d’orgoglio per la città tutta».