Aperte le iscrizioni al nuovo Master Universitario di I livello in Economia e Management Emass

"L’Università di Sassari è lieta di proporre un master volto a formare professionalità nel mondo assicurativo, che ad oggi rappresenta un settore con preziose e concrete opportunità lavorative per i giovani e meno giovani, spesso sottaciute – afferma Katia Corsi, professoressa ordinaria dell'Università di Sassari - Il Master EMASS è un master universitario che, partendo dall’esperienza decennale del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e del Dipartimento di Giurisprudenza nell’organizzazione di iniziative formative post lauream e dall’attenzione alla formazione del Gruppo Assicurazione Amissima, rappresenta una grande occasione sia per i neolaureati che vogliono affacciarsi al mondo assicurativo sia per coloro che già vi operano e vogliono crescere in esso. Dalla collaborazione tra l’Ateneo di Sassari e il Gruppo Amissima nasce il principale punto di forza del nostro master, che mira ad offrire un’equilibrata combinazione di formazione teorica e operativa relativa ai poliedrici aspetti tecnici, gestionali, nonché relazionali che riguardano il mondo assicurativo nella sua continua evoluzione".

L’Università degli Studi di Sassari, in collaborazione con il Gruppo Amissima Assicurazioni, presenta il Master Universitario di I livello in Economia e Management delle Assicurazioni (Master EMASS) il cui programma didattico ha lo scopo di formare e aggiornare i futuri professionisti che vogliano approfondire le proprie conoscenze nel settore delle assicurazioni, della finanza, della gestione del rischio e della consulenza. Il Master ha una durata di un anno, per un totale di 500 ore di attività didattiche, studio individuale e laboratori che si svolgeranno prevalentemente nell’Ateneo di Sassari e, per le persone non ancora operanti nelle società di assicurazione, si completeranno con altre 250 ore di stage presso enti pubblici o privati. Il corso è aperto ad un numero massimo di 50 partecipanti e sono previste 7 borse di studio che copriranno parte dei costi di iscrizione. Le domande di iscrizione dovranno essere inviate entro il prossimo 10 gennaio 2019.Tutte le informazioni sono pubblicate all'indirizzo https://www.disea.uniss.it/it/laureati/master/master-economia-e-management-delle-assicurazioni-emass.Il Master EMASS rappresenta un unicum nel panorama formativo universitario e propone una preparazione tanto tecnica quanto manageriale, un binomio funzionale che potrà permettere agli allievi di aspirare a ruoli di responsabilità nei gruppi assicurativi, consulenziali e nel settore finanziario e bancario. Il percorso formativo mira a fornire agli allievi gli elementi utili per sviluppare capacità gestionali, relazionali e personali che oggi rappresentano skills fondamentali per gestire al meglio le reti commerciali e il rapporto con i clienti. Il Master apre anche a un’altra possibilità di carriera: operare come liberi professionisti in qualità di consulenti esterni, broker e intermediari. Una volta concluso il percorso, infatti, sarà possibile acquisire una specifica preparazione idonea ad affrontare l’esame per l’iscrizione alla sezione A e B del RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi) e acquisire il titolo di Agente di Assicurazione o Broker di Assicurazione.“L’dea di sviluppare un percorso di questo tipo nasce dalle numerose richieste di ulteriore approfondimento specialistico espresse dai giovani neolaureati, dagli operatori nelle agenzie assicurative e dai manager delle più importanti Compagnie italiane – commenta Paolo Rossetti, responsabile marketing di Amissima –. La rivoluzione digitale ha avuto un impatto profondo anche nel settore assicurativo e la nascita di nuovi modelli e processi deve essere accompagnata da percorsi formativi adeguati. La nostra Compagnia crede molto nella formazione, proponiamo con continuità ai nostri agenti corsi e webinar e abbiamo deciso di investire sui giovani. Il Master nasce proprio con questo obiettivo: aiutare gli studenti a comprendere una professione tanto stimolante quanto complessa nelle sue dinamiche: a tal proposito, diventa necessario agevolare l’interazione scuola-lavoro e per questo ringraziamo l’Università degli Studi di Sassari che si è mostrata particolarmente sensibile e ci ha dato un grande supporto”.