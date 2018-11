Inciviltà a quattro ruote sulla pista ciclopedonale di Sassari

Siamo a Sassari, nel bel mezzo della pista ciblabile. Quando gli incivili a quattro ruote non guardano in faccia a nessuno... e non guardano nemmeno dove parcheggiano, visto che la pista ciclo-pedonale è stata totalmente bloccata da un auto "parcheggiata" selvaggiamente sul percorso. Chi può usufruire della pista ciclopedonale? Tutti i soggetti muniti delle proprie gambe, o delle due ruote. Non le macchine, che dovrebbero essere multate severamente quando si verificano situazioni come queste, segnalate stamane da un utente facebook nella pagina "Sassari si muove". Per altro da evidenziare il "parcheggio" in curva, di certo non da manuale di codice della strada. E' vero che la pista ciclabile ha fatto discutere tutta Sassari per più di un anno, ed è anche vero che l'utenza a due ruote è abbastanza scarsa. Ma c'è poco da fare: ci sono regole ben chiare sulla circolazione stradale e rispettarle non è un optional ma un dovere civico.