"Questo non è amore", all'Auchan giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

Anche quest’anno ha riscosso grande successo di pubblico l’iniziativa “…Questo non è amore”. Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, ha allestito un stand presso il centro commerciale “Auchan” di Sassari.

La Polizia di Stato, da sempre molto attenta ai fenomeni di violenza e di maltrattamenti in famiglia, ha deciso di avvicinarsi ancora una volta alle vittime di questi reati attraverso un gruppo di esperti, costituito da un medico della Polizia di Stato, un operatore della Squadra Mobile e un operatore della Divisione Anticrimine, fornendo utili consigli per combattere questo tipo di violenza contro le donne. Anche il personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica ha voluto essere presente per illustrare, attraverso la distribuzione di volantini, i pericoli legati all’utilizzo delle sostanze stupefacenti, focalizzando l’attenzione sulle cosiddette droghe da stupro e sulle loro conseguenze, spesso mortali.

Un progetto volto a dare coraggio e supporto a chi subisce violenza e trova la forza di denunciare i fenomeni del femminicidio, dei maltrattamenti in famiglia e della violenza sessuale.