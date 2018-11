Anas, chiuso al traffico un tratto della strada statale 597, nel territorio di Berchidda

Il provvedimento si rende necessario per consentire il completamento in sicurezza del tracciato a 4 corsie.









Per consentire la prosecuzione dei lavori del lotto 5 dell’Itinerario “Sassari Olbia”, da oggi e fino alla conclusione dei lavori, sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra km 51,650 e il km 60,580 della statale 597 “del Logudoro”, nel territorio comunale di Berchidda, in provincia di Sassari.Il tratto, in entrambi i sensi di marcia, verrà deviato lungo la strada provinciale 16M (ex SS 199) con limite di velocità fissato a 50 km/h.