Ryanair lancia la nuova rotta Alghero Berlino operativa da aprile 2019

Ryanair ha annunciato oggi la nuova rotta da Alghero a Berlino Tegel, con una frequenza di due voli a settimana e operativa da aprile 2019, come parte della programmazione di Ryanair per l’estate 2019, per un totale di 10 rotte da Alghero.Visitatori e clienti di Alghero possono approfittare di tariffe ancora più basse e usufruire delle più recenti innovazioni del programma “Always Getting Better” tra cui: Tariffa ridotta per il bagaglio in stiva – una tariffa da 25 euro per il bagaglio da 20kg– una tariffa da 8 euro per il bagaglio da 10kg; Ryanair Rooms con Credito di Viaggio del 10%; Ryanair Transfers - ampia scelta di mezzi di trasporto via terra con il nuovo partner CarTrawler.John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Italia di Ryanair, ha affermato:“Ryanair è lieta di annunciare una nuova rotta da Alghero a Berlino Tegel, operativa da aprile 2019, con una frequenza di due voli a settimana, come parte della nostra programmazione per l’estate 2019. I clienti e i visitatori di Alghero possono ora prenotare le loro vacanze su 10 rotte per l’estate 2019 alle tariffe più basse. Per festeggiare, stiamo mettendo in vendita posti da Alghero a partire da 16,99 euro per viaggiare fino a marzo 2019. Questa offerta è valida fino alla mezzanotte di mercoledì (28 novembre). Poiché i posti a questi fantastici prezzi bassi andranno a ruba, invitiamo i passeggeri ad accedere subito al sito Ryanair.com per evitare di perderli.”