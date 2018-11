Sassari, collegamento nuove reti idriche in via Tintoretto

Entrano in funzione le nuove reti idriche realizzate in via Tintoretto a Sassari. Mercoledì 28 novembre 2018 le squadre di Abbanoa procederanno ai collegamenti delle condotte realizzate nelle ultime settimane. E’ stato rifatto un tratto di oltre cento metri con un investimento di circa 20mila euro. Per eseguire i lavori di collegamento dalle 8.30 alle 17 sarà necessario sospendere l’erogazione a tutto il quartiere del Sacro Cuore.L’intervento rientra nel piano delle manutenzioni straordinarie che per il trimestre in corso prevede complessivamente un investimento di quasi 300mila euro dei fondi del bilancio di Abbanoa destinati proprio alla sostituzione di tratti di rete: in tutto un chilometro e mezzo di nuove condotte divisi in otto cantieri.Il piano è finalizzato, oltre che a una drastica riduzione delle perdite, all’ammodernamento delle reti tenendo conto delle problematiche riscontrate negli ultimi anni. Riguardano principalmente la realizzazione di nuove condotte nei tratti dove sono stati registrati frequenti disservizi all’utenza e notevoli perdite di risorsa. Le vecchie tubature erano state realizzate decenni fa con materiali inadatti e ormai del tutto deteriorati. Tutte le nuove condotte sono realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. Saranno rifatti integralmente anche gli allacci alle utenze servite che potranno contare, in questo modo, su un servizio più efficiente e pressioni adeguate.