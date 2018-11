Sassari. Sulla vertenza Policlinico i sindacati dicono "basta"

Riceviamo e pubblichiamo la dura presa di posizione delle Segreterie Territoriali Fp Cgil , Cisl Fp e Uil Fpl sulla vertenza Policlinico Sassarese





"Facendo seguito alle iniziative sindacali sulla vertenza che ci vede impegnati per ricercare una via d’uscita alle gravi difficoltà in cui versa la casa di cura, stamattina le Organizzazioni Sindacali Territoriali ed Aziendali hanno indetto una assemblea sindacale.

Contestualmente e al fine di mantenere i “riflettori accesi”, a partire da domani, martedì 27e fino a venerdì 30 p.v., ogni mattina alle ore 10,30 le lavoratrici e i lavoratori si incontreranno sul piazzale della casa di cura per presidiare e manifestare il forte disagio che stanno vivendo e per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica alla quale chiediamo il massimo sostegno in questo momento così delicato.



Ultimo step è fissato per venerdì 30 novembre p.v. alle ore 12, quando si terrà un’ulteriore assemblea sindacale in preparazione della manifestazione di protesta di lunedì 3 dicembre p.v.





Le Segreterie Territoriali

Fp Cgil Cisl Fp Uil Fpl



Augusto Ogana