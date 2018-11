Coppa Italia di Lotta Stile Libero: i risultati degli atleti della Polisportiva Athlon Sassari

Alla Coppa Italia hanno partecipato compressivamente n. 59 Società sportive e 265 atleti, selezionati da ogni regione d'Italia. La Polisportiva Athlon Sassari, allenata da Mario Piroddu, ha schierato in campo 4 Lottatori, i quali hanno saputo difendere i colori della nostra isola e portare a casa un grande risultato. Conquista la medaglia d’oro della coppa Italia nella classe Ander 18, Simone Piroddu, che ha gareggiato nella categoria di peso kg. 60, vincendo quattro combattimenti prima del limite per manifesta superiorità o per schienata.





Sono stati tutti molto determinati e grintosi gli atleti della Polisportiva Athlon Sassari, che sabato scorso hanno gareggiato per la Coppa Italia di Lotta Stile Libero a Livorno. Simone Piroddu brillante medaglia d’oro e ottimo argento per Davide Martinez al suo esordio, nella Lotta Stile Libero OlimpicaUna meritata medaglia d’argento va a Davide Martinez, il quale ha gareggiato nella categoria di peso Kg 79, vincendo tre combattimenti veramente difficili, regalando il gradino più alto del podio all’esperto lottatore Livornese Saverio Ceccarini della società sportiva New Popeye Club. Sfiora il bronzo Gavino Pazzona che ha gareggiato nella categoria di peso kg. 70 della classe Over 18, nel combattimento di finale per il 3° e 5° posto, cede il passo di strettissima misura contro un avversario espertocome Daniel Raffi del gruppo sportivo Fiamme Oro Roma. Un altro significativo 7° posto è arrivano da Antonello Garau che ha partecipato nella Classe Ander 18, nei Kg. 70; l’atleta ha vinto un combattimento contro il Palermitano Giuseppe Albanese, arrendendosi nell’incontro successivo contro l’Ucraino Volodymyr Kaytanovych, che gareggia con il gruppo sportivo del Cus Tornio. Così’ commenta il presidente della Polisportiva Athlon Sassari Vincenzo Piroddu: “La Coppa Italia, per importanza, risulta la seconda dopo i Campionati d’Italia; ed è in queste due importati competizioni nazionaliche quest’anno la Polisportiva Athlon Sassari nella Lotta Olimpica ha conquistato tante medaglie con tanti primi posti. Anche in campo internazionale, siamo stati incisivi, infatti, il nostro atleta Simone VincenzoPiroddu ha conseguito una importantissima medaglia di bronzo al Campionato del Mondo Cadetti di Lotta nazionale. Siamo molto soddisfatti per i risultati agonistici raggiunti, che vedono la Polisportiva Athlon Sassari ai vertici della classifica generale Nazionale per società sportive anche nel2018, grazie ad un lavoro attento e mirato del nostro staff tecnico, dirigenziale oltre che dei nostri atleti."