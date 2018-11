Nicola Sanna: "Il Policlinico non subisca alcuna interruzione delle attività"

«Sto seguendo quotidianamente la situazione del Policlinico sassarese, una struttura importante per tutto il territorio. Sono in dialogo costante con la Regione e con i sindacati, oggi riuniti in assemblea». Con queste parole Nicola Sanna, sindaco di sassari, tiene a ribadire il suo impegno affinché il Policlinico non subisca alcuna interruzione delle attività. «Ci troviamo ancora in una fase delicata - continua - è previsto per mercoledì 28 novembre un sopralluogo del personale tecnico dell'assessorato regionale della Sanità per esaminare la nuova richiesta di accreditamento provvisorio. È necessario che le attività, così come stabilito nel tavolo in Prefettura dello scorso 13 novembre, proseguano». «Sono vicino - conclude il primo cittadino - alle lavoratrici e ai lavoratori, al personale medico e, in particolar modo, alle pazienti e ai pazienti, che devono essere tutelati».