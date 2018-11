Istentales e Maria Luisa Congiu: "Con il cuore, con la musica"per ricostruire l'oratorio di Bancali

"Con il cuore , con la musica" è un concerto di beneficienza che il popolare gruppo folk gli Istentales insieme alla cantante sarda Maria Luisa Congiu hanno voluto organizzare a Sassari per sostenere la ricostruzione l'oratorio di San Gavino Martire a Bancali. Un concerto ricco di messaggi d'amore e di solidarietà che arrivano dal gruppo storico di musica folk e popolare sarda, e una voce straordinaria femminile, quella della Congiu, per sostenere cause importanti e contribuire anche economicamente, al sostentamento di progetti umanitari. Il concerto ha un costo minimo che verrà devoluto interamente per la causa dell'oratorio di Bancali e durante la serata i presenti parteciperanno ad un estrazione a premi.







"LUMERAS è il “brano-sigla” inedito che lancia il Tour omonimo degli artisti. Il brano è stato scritto da Davide Guiso, Gigi Sanna e Maria Luisa Congiu. Ascoltando il brano si distinguono chiaramente i tanti mondi musicali che animano la nostra tradizione popolare, rendendola ricca e variegata; un arrangiamento moderno che ingloba però anche i suoni più arcaici. Frammenti di danza tipica all’interno del brano richiamano armonie note in un contesto di inedito. Testo bilingue fortemente voluto, un equilibrio creato di proposito, quasi a dimostrare che la bellezza e la musicalità che esprime la lingua sarda non teme neanche il confronto con la lingua italiana, anzi. I concetti espressi in lingua italiana son forti e possono catturare l’attenzione anche del “turista” di passaggio che apre il cuore alla nostra cultura. La parte in lingua sarda approfondisce gli stessi concetti aggiungendo suggestione. Lumeras: luci che guidano, come le stelle nel cielo o i fari per le imbarcazioni. La nostra terra, il suo essere fiera, orgogliosa, ricca di storia, di cultura, di identità che esprime addirittura con una propria lingua, con un suo stendardo, una guida, una strada da seguire, da onorare." ( fonte http://www.marialuisacongiu.it/?p=584)