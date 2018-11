Festival Melos al teatro civico, la musica come messaggio sociale per nobili cause

Sabato 1° Dicembre, alle ore 20,30, a Palazzo di Città (Teatro Civico) di Sassari si conclude la quarta edizione del Festival Melos dove la Musica incontra la Storia, l’Arte, la Cultura alla scoperta delle Chiese storiche e Luoghi di cultura di Sassari, Alghero e Porto Torres. Per il Centro Studi Saser, organizzatore dell’evento, sono 19 gli anni di attività sempre animati dai grandi valori per una vera crescita sociale. Come ogni anno la Saser, sostenuta dalla costante tenacia della Presidentessa Maria Teresa Secchi, mostra anche il suo impegno nel sociale collaborando con l’AMMI - Associazione Moglie Medici Italiani che devolverà il ricavato della serata alla UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – Sezione di Sassari “Andrea Cau”) meritoriamente attivi nella realizzazione della “Casa Vacanze per disabili a Platamona”. La UILDM si ispira ai principi del volontariato e della solidarietà nei confronti delle persone colpite da distrofia muscolare e altre patologie neuromuscolari.

La sezione di Sassari, unica presente in Sardegna, da oltre trent’anni promuove attività per l'integrazione sociale delle persone disabili e l'abbattimento delle barriere architettoniche e culturali. Anche la musica come Impegno sociale. La serata ospiterà il concerto del M° Roberto Piana, pianista, compositore, saggista e ricercatore di chiara fama.

Di recente il prestigioso giornale statunitense American Record Guide ha recensito gli ultimi lavori del M° Piana definendoli “musica sublime e memorabile”. In programma musiche di Ricordi, Moscheles, Chopin, Piana e de Falla. Presenzieranno alla serata il Sindaco di Sassari Nicola Sanna, l’Assessora alla Cultura del Comune di Sassari Manuela Palitta, Pasquita Pelizzo Fois Pesidentessa dell’AMMI e Gigliola Serra Presidentessa della UILDM. La storia del Palazzo di Città e del Teatro Civico di Sassari sarà curata dallo storico dell’arte Alessandro Ponzeletti. La seratasarà presentata dall’attrice Lella Cucca. Il Festiva Melos è patrocinato dalla Presidenze del Consiglio Regionale della Sardegna, Comune di Sassari, Città di Alghero, Comune di Porto Torres, Fondazione di Sardegna e Fondazione Alghero.