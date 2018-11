Sassari. Due ragazze investite sulle strisce pedonali in via Duca degli Abruzzi

Ieri pomeriggio intorno alle 18 due ragazze stavano attraversando le strisce pedonali in via Duca degli Abruzzi, davanti all'Accademia a Sassari. Secondo i primi accertamenti dei vigili urbani intervenuti sul posto, una donna alla guida di un utilitaria non si è accorta delle ragazze e le ha investite. Si è fermata, ha constatato che entrambe non avessero riportato traumi e dopo averci parlato qualche minuto ed è andata via. Sempre secondo una prima ricostruzione, le ragazze hanno preferito chiamare il 118 per scongiurare qualsiasi problema; una delle due ragazze nella caduta ha battuto la testa e si è sentita poco bene. In merito all'attraversamento pedonale che vedete anche nella foto, ci pare un po strano. Come si evince dall'immagine, il cartello è posizionato come se dovessero vederlo i pedoni; dovrebbero vederlo al contrario le macchine che transitano. E' ormai noto a tutti che quel tratto di strada non è ben illuminato e che si corre un po troppo nonostante in città non si possano superare i 50 chilometri orari.