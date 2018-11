Chiusura uffici e avvisi di mobilità, news dal comune di Sassari

Venerdì 30 novembre gli uffici comunali del Servizio Punto Città (anagrafe e stato civile) e il servizio di front office dell'Urp di corso Angioy 15 resteranno chiusi per la disinfestazione dei locali. L'ufficio per le pubblicazioni di matrimonio, separazioni e divorzi, dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) e leva sarà regolarmente aperto dalle 8,30 alle 11,30. Il servizio essenziale dei decessi sarà erogato al primo piano di corso Angioy n. 15 (ufficio stato civile) venerdì 30 dalle 8,30 alle 11,30 e sabato 1 dicembre dalle 8,30 alle 12,30. Le attività riprenderanno lunedì 3 dicembre.





Mobilità esterna. Sul sito del Comune www.comune.sassari.it è pubblicato l'avviso pubblico di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato e pieno di 2 posti di operatore specializzato, posizione di lavoro applicato amministrativo contabile, categoria giuridica B1. La selezione avverrà per titoli e colloquio. Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 27 dicembre 2018.