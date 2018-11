Alghero. Aggrediscono un conoscente per portargli via i soldi, denunciati due algheresi

Gli agenti sono andati immediatamente alla ricerca dei due responsabili che sono stati prontamente identificati durante la stessa notte e denunciati all’Autorità giudiziaria per i fatti commessi.











Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato in stato di libertà due cittadini algheresi, per rapina.La sera del 24 novembre una pattuglia di Alghero è intervenuta presso il locale pronto soccorso dove un uomo, aggredito e picchiato da due conoscenti, stava ricevendo le prime cure dagli operatori sanitari. L’uomo presentava una vistosa tumefazione all’altezza dell’orbita dell’occhio sinistro. Nell’occasione lo stesso ha dichiarato agli agenti di essere stato aggredito e derubato da due conoscenti che gli avevano offerto un passaggio in macchina dopo aver bevuto qualche birra all’interno di un bar. Uno dei due conoscenti lo aveva fatto scendere dalla macchina e lo aveva preso a pugni lasciandolo dolorante per terra e portandogli via i soldi.