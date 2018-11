Mercato immobiliare locale, da Likecasa una fotografia di Sassari

Il mercato immobiliare in Italia ha subito una crescita negli ultimi mesi in maniera rilevante e per alcuni versi inaspettata.Secondo l’andamento del mercato immobiliare dell’OMI si conferma il rialzo delle vendite immobiliari nel secondo trimestre del 2018.Nello specifico si parla di una crescita rilevante, ossia del 5.6 % nettamente superiore al precedente trimestre, un dato piuttosto interessante che mette in evidenza una ripresa del settore immobiliare in Italia.Oggi parliamo del mercato immobiliare di Sassari con Caterina De Leo esperta di immobiliare e fondatrice del portale Likecasa.it Innanzitutto ti chiediamo qual è la mission del progetto editoriale?Ho fondato Likecasa.it in quanto mi sono resa conto che informazioni sulla compravendita immobiliare presenti sul web sono spesso molto complesse e confuse rendendo il tema del mattone incomprensibile e difficile.Pertanto ho progettato e creato Likecasa l’unico sito in Italia che tratta il tema della casa nella sua interezza fornendo informazioni dettagliate e precise sulla compravendita immobiliare e sulle opportunità di investimento in Italia.L’obiettivo di Likecasa è quello di fare chiarezza e sciogliere i nodi che riguardano il settore immobiliare del paese.Qual è il fattore più importante da considerare quando si vuole comprare casa?I fattori da considerare sono tantissimi, ma sicuramente c’è un aspetto molto importante che deve essere esaminato e valutato fin da subito.Non sono poche le persone che dopo aver comprato casa pensano di aver speso troppo o di aver fatto la scelta sbagliata. Peccato che sia troppo tardi! Proprio per questo motivo il mio consiglio è sempre lo stesso ed è fondamentale. Prima di comprare casa è necessario valutare il prezzo al mq per città e quartiere secondo l’andamento del mercato immobiliare italiano di modo tale da fissare un budget di acquisto reale e spendere il giusto o spendere in base a ciò che ci si può permettere. Sapere quanto vale la casa che vuoi comprare è il primo passo per non buttare via i tuoi soldi e fare un acquisto sicuro.Relativamente alla città di Sassari, può essere conveniente decidere di acquistare un ‘immobile?Comprare casa a Sassari può essere un’operazione molto interessante, soprattutto in questo periodo.Sassari è una città che gode di una posizione geografica molto particolare e unica nel suo genere. La città gode infatti di bellezze naturali che lasciano senza fiato, visto che Sassari si affaccia sul golfo dell’Asinara, attirando ogni anno molti turisti.Le spiagge, i paesaggi di questa zona della Sardegna hanno un fascino a cui è difficile resistere. Non sono poche infatti le persone che desiderano comprare casa in questo paradiso terrestre.A cosa ti riferisci quando parli di operazione molto interessante?Mi riferisco ai prezzi del mercato immobiliare di Sassari.In questo periodo è possibile comprare un appartamento o una casa ad un prezzo molto vantaggioso e soprattutto competitivo. Infatti nell’ultimo trimestre il prezzo medio al mq per acquistare una casa qui è di circa 1250 euro contro i 1350 euro circa richiesti l’anno prima. Si evidenzia pertanto un calo del 5% sul prezzo degli immobili che rende interessante l’acquisto un po’ meno vantaggiosa la vendita di un immobile.Si parla tanto dello spread dei mutui in questo periodo: Quanto incide sulla compravendita immobiliare?Riguardo lo spread dei mutui la situazione è delicata e in questo periodo si tende a fare molta confusione.Occorre fare una precisazione.I tassi dei mutui che abbiamo avuto negli ultimi tempi si possono definire come “surreali” e che prima o poi sarebbero saliti era stato già preannunciato più volte.Già da quest’estate gli spread bancari hanno iniziato a salire, e sicuramente tra ottobre e novembre l’aumento dello spread e le varie tensioni sui mercati hanno avuto un certo peso contribuendo ad accelerare i rialzi.Previsioni sicure non se ne possono fare, e pertanto opportuno quando si ha intenzione di comprare casa capire bene il budget che si vuole spendere e il mutuo che si può permettere di modo tale da non fare il passo più lungo della gamba.Qual è il consiglio migliore per monetizzare un immobile?Questa è una domanda che mi fanno molti lettori di Likecasa e questo è uno dei motivi per cui io e il mio team abbiamo progettato e creato una sezione specifica del sito che fornisce informazioni utili e fondamentali sulle opportunità di investimento immobiliare in Italia!I modi per monetizzare un immobile sono tanti e sono molto diversi tra loro.Non esiste un metodo migliore in quanto l’investimento e strettamente legato a variabili piuttosto specifiche e soggettive.Un esempio per monetizzare un immobile e guadagnare molto bene può essere quello di Comprare casa all’asta.