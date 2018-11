Nulvi. Finanziamenti in arrivo per efficientare le strutture sportive

L'Amministrazione comunale, il sindaco Antonello Cubaiu e l'assessore all'Assetto Territoriale, Urbanistica, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Manutenzioni e Attività Produttive Luigi Cuccureddu comunicano che il Comune di Nulvi è risultato idoneo a beneficiare di un importane finanziamento regionale da 280mila euro da destinare alla realizzazione di interventi sulle strutture sportive esistenti. Contributo prezioso che si aggiunge ai 500mila euro per l'efficientamento energetico del palazzetto dello sport e degli spogliatoi del campo di calcio a undici. «Con questi fondi si potranno completare tutta una serie di opere che renderanno l'intera area sportiva efficiente energeticamente, sicura e adeguata agli standard ministeriali funzionali al disputare le manifestazioni sportive. Un doveroso ringraziamento va all'ufficio tecnico e al suo responsabile che si sono prodigati perché ciò potesse accadere» spiega l'assessore Luigi Cuccureddu.



I 280mila euro sono parte di un finanziamento complessivo pari a 5 milioni e 600mila euro – costituito in parte da fondi Fsc 2014/2020 e in parte da fondi regionali - erogato per il 2018 dalla Giunta regionale e destinato all'impiantistica sportiva. Sono 31 gli interventi finanziati in tutta la Sardegna. Dopo una prima ripartizione (13 i comuni coinvolti), il lotto dei beneficiari è stato ulteriormente ampliato ad altri 18, in modo da consentire a quanti più paesi possibile di ammodernare e riqualificare le strutture sportive di riferimento.



«Questa è una grande vittoria. Una di quelle vittorie colte sul campo che al fischio finale premiano i protagonisti del match e appagano i tifosi sugli spalti. Una grande vittoria per Nulvi, paese a forte vocazione sportiva che finalmente potrà fare un ulteriore passo avanti proprio nella sua crescita sportiva e, conseguentemente, sociale e culturale. La forte valenza dello sport è motore che non deve mai smettere di girare e, per questo, deve essere alimentato. Strutture sportive adeguate alle esigenze e all'avanguardia sono volano di diffusione del messaggio: una reale opportunità per giovani e adulti del nostro paese e dell'intero hinterland».