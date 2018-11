M5S Desirè Manca sul mandato del sindaco Sanna: " Ha messo in ginocchio Sassari"

“Promesse mancate. Il sindaco di Sassari non è riuscito ad amministrare la sua città ma è riuscito a mettere in ginocchio Sassari, questo si lo ha fatto bene. E allora faccio i complimenti al nostro primo cittadino: lascio a lui il coraggio di poter in qualche modo pensare di poterci rappresentare in Regione, considerata la sua fallimentare esperienza in Comune non gli manca niente. Un’esperienza di quasi cinque anni caratterizzati da parole, promesse, discussioni, bisticci interni, rimpasti vari che hanno portato Sassari, la nostra città, a vivere un momento di vero crollo dal punto di vista economico, sociale e culturale senza precedenti”.









La portavoce del M5S nel comune di Sassari redige una nota nella quale rendiconta sull'amministrazione del sindaco Nicola Sanna nei cinque anni del suo mandato: