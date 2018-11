Sabato a Ploaghe la chiusura della prima Mostra Internazionale del Mosaico

Sabato a Ploaghe presso La Chiesa di Santa Croce si chiuderà ufficialmente la prima Mostra Internazionale del Mosaico Percorsi...Ravenna incontra Ploaghe, inaugurata a maggio.Nella giornata di chiusura interverranno il sindaco di Ploaghe Carlo Sotgiu, l'Associazione Sardinia Contemporary Mosaic, la Dottoressa Fede Berti, figlia della maestra mosaicista Ines Morigi, che a Ploaghe ha esposto la famosa collezione dello Zodiaco e la Dottoressa Simonetta Angiolillo, famosa Archeologa esperta di mosaici antichi riscoperti in Sardegna. In collegamento Skype interverranno il professor Marcello Landi di Ravenna e il maestro Giulio Menossi da Udine. L'appuntamento è previsto per sabato 1 dicembre alle ore 11 presso La Chiesa di Santa Croce a Ploaghe.