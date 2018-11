Nicola Sanna."L'Hub naturale del Nord Sardegna è a Sassari"

Un incontro urgente con il direttore generale dell'Ats Fulvio Moirano, con quello della Aou Antonio D'Urso e con l'assessore regionale all'Igiene e Sanità Luigi Arru per scongiurare il trasferimento del laboratorio analisi da Sassari a Olbia e soprattutto per chiedere il riconoscimento del ruolo di Hub del capoluogo per il territorio del Nord Sardegna, in virtù delle sue competenze medico-scientifiche. È quanto chiede il sindaco Nicola Sanna in una lettera inviata oggi: «È necessario scongiurare qualsiasi tipo di ridimensionamento dell'offerta sanitaria di Sassari» spiega il primo cittadino.

"L'Hub naturale del Nord Sardegna risulta essere Sassari – continua Nicola Sanna -, in quanto dotato del laboratorio dell'Azienda ospedaliero-universitaria che processa circa 3.100.000 esami all'anno, a fronte di 1.800.000 della Gallura, ed è potenzialmente in grado di soddisfare una richiesta ulteriore di oltre 1.000.000 esami".