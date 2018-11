Sassari. Fango nell'acqua grezza del Coghinas, programmate chiusure notturne

PORTO TORRES, SORSO E SENNORI







Interruzione dell’erogazione dalle 21 di stasera alle 8 di domani mattina.

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.





















Anche nella giornata di oggi è stato riscontrato un notevole aumento di torbidità nella acqua grezza fornita da Enas, Ente acque della Sardegna, ai potabilizzatori serviti dal Coghinas. Le analisi hanno confermato valori di torbidità elevatissimi (IN ALLEGATO LA FOTO DI UN CAMPIONE). Una situazione di forte criticità che Abbanoa sta contrastando con il potenziamento del sistema di trattamento delle acque, spinto al massimo delle sue potenzialità, e con complesse manovre nelle reti idriche e nei serbatoi. La necessità di proseguire a intensificare il processo di filtrazione per trattenere il fango in eccesso ha continuato a rallentare notevolmente la produzione di acqua potabile soprattutto nell’impianto di Truncu Reale a Sassari: la disponibilità di risorsa idrica da immettere in rete continua a essere ridotta dagli ordinari 500 litri al secondo ad appena 200.Per proseguire a salvaguardare le scorte nei serbatoi e ripristinarle durante la notte per garantire il servizio nella giornata di domani, anche stasera sarà necessario sospendere l’erogazione in tutta la città di Sassari a eccezione della zona industriale e dell’agro. Sono previste restrizioni anche a Porto Torres, Sorso e Sennori con le seguenti articolazioniSASSARIInterruzione dell’erogazione dalle 18 di stasera alle 5 di domani mattina nei quartieri Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana, Piandanna, Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Tingari, Valle Gardona e Gioscari.Interruzione dell’erogazione dalle 20 di stasera alle 5 di domani mattina nei quartieri di Luna e Sole, Prunizzedda, Carbonazzi, Monte Rosello Alto.Tutte le articolazioni degli orari dell’erogazione potrebbero subire delle variazioni. Qualora il livello di torbidità dell’acqua del Coghinas dovesse diminuire gli operatori a lavoro h24 nel potabilizzatore di Truncu Reale attiveranno immediata le operazioni per aumentare la produzione di acqua potabile.