Il presidente Vincenzo Piroddu, unitamente allo staff tecnico e dirigenziale della Polisportiva Athlon, presenta il settore Judo della Polisportiva Athlon Sassari 1988 ASD. Questo nuovo progetto, partito nel 2016 oggi è una realtà ben consolidata all’interno dell’attività agonistica della Polisportiva Athlon, un gruppo di giovani atleti guidati dal tecnico federale Mestro Salvatore Foddai e dal suo assistente tecnico Ivano Zuddas, si allena ormai da due stagioni con costanza e grande passione. La Polisportiva Athlon è sempre attiva, alla ricerca di nuove sfide e il Presidente Piroddudichiara: “abbiamo scelto di offrire ai nostri tesserati una nuova opportunità aprendo i corsi per lo Judo, altra prestigiosa disciplina olimpica della nostra Federazione nazionale FIJLKAM. Siamo lieti di vedere che c’è stata un’ottima risposta da parte del pubblico, abbiamo infatti attivato sia i corsi per agonisti sia il settore giovanile dei fanciulli.” Come per ogni progetto, lo staff dirigenziale segue passo passo l’attività di ogni settore senza mai far mancare il sostegno ai tecnici ed agli atleti. I corsi di Judo si tengono nella Palestra Judu al Palaserradimigni Piazzale Segni Sassari e nella Palestra Federale FILJPK di Via Prati, 21 Sassari, per informazioni ed iscrizioni ai corsi di Judo preagonisti e agonisti: Cell. 3474248967 Cell. 3386468492 e-mail: athlonlottasassari@gmail.com, pagina facebook: https://www.facebook.com/athlonsassari/