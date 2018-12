Giuseppe Lauria è un nuovo giocatore della Torres

di SSN

Alla Torres un classe 94' dai piedi buoni e con già tanta esperienza sulle spalle sui campi di serie D. Il centrocampista Giuseppe Lauria è da oggi un nuovo giocatore rossoblù.



Il play nativo di Pignola (Potenza) sarà da subito a disposizione del tecnico Marco Sanna per il prossimo impegno di campionato sul campo dell’Albalonga (domenica 2 dicembre, 15^ giornata di serie D):



«Ho tanta voglia di mettermi a disposizione della squadra – le sue prime parole in rossoblù – e riscattarmi anche da un periodo non felicissimo. Quando è arrivata la chiamata non ci ho pensato un attimo perché conosco questa Società, la piazza di Sassari e il tecnico. Non vedo l’ora di giocare».



CARRIERA. Nato a Pignola (Potenza), Lauria arriva dall’Olympia Agnonese ed è cresciuto calcisticamente nella Cremonese dove è entrato giovanissimo è entrato a far parte della squadra Berretti.

Dopo un’esperienza in Inghilterra, dove ha svolto la preparazione con il Reading, squadra londinese, al rientro in Italia inizia subito in serie D con il Termoli nella seconda parte della stagione 2012/2013. L’anno successivo viene chiamato nella sua Potenza dove si fa notare per le spiccate doti tecniche e tattiche e la facilità di corsa. Nel 2015 passa al Grosseto e diventa titolare con 20 presenze e un gol, sempre nel campionato di serie D. Nella stagione seguente veste la maglia della Recanatese (28 presenze per lui e 2 gol) mentre nel 2017/2018 è a Lumezzane con 22 presenze totali.