Appartamento a fuoco a Porto Torres, perde la vita un 25enne

di SSN

Ci hanno provato a salvarlo, ma non c'è stato niente da fare. Il fumo e le fiamme sono state fatali per Gavinuccio Cau, 25 anni, il ragazzo morto a Porto Torres nel suo appartamento. La madre è stata ricorverata in gravi condizioni.

Le indagini sulle cause, ancora da confermare portano a credere che sia stato un corto circuito a scatenare l'incendio che si è sviluppato attorno alle quattro del mattino.