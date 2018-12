Arriva Libridinosa 2019 con 300 citazioni e 1400 compleanni d’autore

C’è il compleanno dell’autore famoso, il brano dell’opera più apprezzata e il contributo di una grande comunità di lettori. Chi vorrà acquistarla scoprirà un mondo di citazioni in dieci righe e compleanni d’autore.Si chiama Libridinosa l’agenda letteraria pensata per offrire agli appassionati di letteratura (e non solo) un accessorio bello e indispensabile per trascorrere un anno in compagnia degli autori più letti. L’agenda conta 1400 compleanni d’autore, 300 citazioni in 10 righe e 12 ritratti di Simone Sanna.

Libridinosa è frutto della creatività di Patrizia Puggioni, libraia, specialista in marketing e social media, in passato al servizio di piccoli e medi editori a livello nazionale. Originaria di Oschiri, Patrizia vive e lavora a Roma da diversi anni e questa iniziativa è stata resa possibile grazie all’aiuto di uno staff di volontari attivi in tutta Italia e all’estero, animati da una irrefrenabile passione per la lettura.



Le immagini, dodici ritratti di altrettanti autori, sono state affidate all’estro di Simone Sanna.Si può prenotare sul sito www.libridinosa.it con una donazione che aiuterà gli autori a coprire le spese, quindi si può ricevere in pochi giorni tramite corriere espresso, ma occorre fare presto perché la tiratura è limitata. Sino a esaurimento scorte, insieme all’agenda si potrà avere un originale segnalibro con il ritratto di un autore. Dal 5 al 9 dicembre, anche quest’anno, 10 Righe e Libridinosa saranno ospiti di Armando Editore, nello stand B22, di «Più libri più liberi», Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, in programma a Roma, nel Convention center La Nuvola



10 Righe dai libri, la storia



10 Righe dai libri è un’iniziativa per la divulgazione della lettura, della scrittura e della cultura del libro. Nata come luogo di condivisione di pagine, frasi, parole tratte da libri di ogni genere – dai classici agli inediti –, è cresciuta fino a diventare un festival permanente per gli appassionati di libri.



Il 10 ottobre 2010 10 Righe dai libri diventa sito web: www.10righedailibri.it: oltre 10.000 utenti caricano, condividono, leggono e consigliano migliaia di contributi (citazioni in 10 righe tratte dai libri + immagine), andando a costituire un ricco database in continuo aggiornamento. A settembre 2012, 10 Righe diventa Associazione di promozione sociale e culturale. Oggi è l’unica rete italiana, strutturata nel web di lettori, professionisti del settore, editori e autori.



10 Righe è un quartiere virtuale in cui si possono scrivere e conservare citazioni in 10 righe, commentare libri, incontrare lettori appassionati, scoprire autori e vincere libri grazie alle opere (Libro incentivo) che decine di case editrici mettono a disposizione della redazione.



10 Righe vuole diffondere la passione per la lettura e la scrittura, proporre i libri come viaggio in un arcipelago infinito di mondi e, allo stesso tempo, campo di gioco e divertimento.

10 Righe è anche su Facebook, Twitter e Instagram.