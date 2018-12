Workshop "Scenario nord Sardegna" a Olbia

"I dati elaborati dal nostro Ente rappresentano una sintesi che individua non solo lo stato dell'arte attuale ma soprattutto delinea le linee strategiche del territorio- aggiunge il Vicepresidente della Camera di Commercio, Massimo Putzu- tenendo in considerazione tutto il sistema economico del nord Sardegna che, comunque, fa registrare dati seppur di poco positivi che vanno ben accolti. E che spesso premiano le nostre eccellenze. A proposito di eccellenze, il premio Stella del nord dedicato alle aziende, renderà merito a chi, con efficienza ed efficacia, contribuisce alla crescita del sistema territoriale."









Dinamica delle imprese, interscambio commerciale, sviluppo demografico, energia, ambiente, lavoro, occupazione, mercato immobiliare, innovazione: sono temi che riguardano tutti, non solo le imprese. Che, grazie alla loro attività quotidiana danno vita ad un rilevante sistema di creazione di valore e di informazioni utili per loro e per chiunque debba leggere il futuro in chiave programmatica, comprendere le dinamiche socio economiche e tenerle nella giusta considerazione. Soprattutto in prospettiva. Nasce così il Workshop "Scenario nord Sardegna", organizzato dalla Camera di Commercio, in programma a Olbia -Sede Expo- mercoledì 5 dicembre, alle ore 15."Scenario nord Sardegna sarà un momento di sintesi e, al contempo, di analisi e prospettiva- commenta il presidente dell'Ente camerale, Gavino Sini - per confermare l’azione di spinta e formulare ipotesi di cambiamento che facciano agire il sistema in sintonia di scenari e tempi rispetto ai ritmi dettati dall'innovazione e dalla concorrenza. Il workshop sarà perciò un confronto che, partendo dalla volontà di premiare eccellenze e successi del territorio, aiuterà la comunità economica a leggersi nelle luci e nelle ombre e trovare così la coesione necessaria per ogni modello di sviluppo locale. Attuale e futuro."Per assicurare agli operatori economici un quadro conoscitivo chiaro e corretto, come ogni anno la Camera di Commercio di Sassari–nord Sardegna, ha prodotto uno studio che analizza le informazioni socio economiche sul sistema imprenditoriale con focus specifici dedicati. In questa particolare occasione trova spazio l'idea del "Premio "Stella del nord" che rappresenta un aspetto rilevante per dare il giusto merito a chi opera proficuamente sul territorio.