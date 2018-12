Torneo di Lotta stile libero olimpica di Livorno: due medaglie per la Polisportiva Athlon Sassari

Due medaglie per la Polisportiva Athlon Sassari: argento per Emanuele Masia e Bronzo per Mauro Pazzona. Domenica 02 dicembre nel Palazzetto dell'Arena Astra di Livorno si è svolto il Trofeo Internazionale “Labrone” di lotta Stile libero olimpica, evento sportivo organizzato dal Gruppo Lottatori Livornesi. La competizione è riservata ad atleti e atlete under 15. Hanno partecipato alla manifestazione internazionale, compagini provenienti da diverse nazioni europee (Moldavia, Ungheria, Spagna, Francia) nonché molti team italiani. La Polisportiva Athlon Sassari, ha schierato in campo gara, due giovani atleti con la supervisione di Andrea Pazzona all'angolo della materassina. I due lottatori sassaresi si sono fatti valere ed hanno conquistato con Emanuele Masia nei Kg.52 una meritata medaglia d’argento, per la quale ha vinto tre combattimenti e perso il quarto contro il fortissimo ungherese.Medaglia di bronzo per Mauro Pazzona che ha gareggiato nella categoria di peso Kg.38, che ha sostenuto quattro combattimenti, due vittorie e due sconfitte di strettissima misura, contro avversarimolto più esperti di lui.Così commenta il presidente Vincenzo Piroddu: “Con quest’ultima trasferta si conclude un anno di grandi successi, di risultati in tutte le competizioni con primati di podio, nell’abito regionale, nazionale ed Internazionale, che vede sempre più i nostri atleti di tutte le classi di appartenenza crescere in unmodo esponenziale, frutto di grande impegno di lavoro dello staff dirigenziale e tecnico”.