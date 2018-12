Alghero, approvato dalla Giunta il referendum consultivo per la Sassari-Alghero

“Per quanto di competenza del Comune, sei favorevole alla prosecuzione della SS291 a quattro corsie?” Si al Referendum consultivo per la Sassari-Alghero. Il Consiglio comunale ha approvato nell'ultima seduta consiliare il quesito referendario proposto da Sindaco e Giunta comunale. Per la prima volta nella storia del Comune così, i cittadini potranno essere chiamati ad esprimersi autonomamente circa la volontà forte del territorio di veder completata la strada SS291 con la realizzazione dell’importante infrastruttura in continuità al precedente tracciato. Sarà adesso la Commissione tecnica prevista dal regolamento e composta da accademici e giuristi ad esprimersi sull'ammissibilità del quesito referendario. Nel frattempo, prosegue senza sosta la mobilitazione popolare e di tutte le forze politiche, sociali e cittadine del Comune di Alghero che attestano attraverso le proprie firme la ferma richiesta inviata ai competenti settori del Governo. La consultazione popolare diventa l'unico strumento dal basso, in grado fare sentire forte e chiara la volontà del territorio, in attesa che il Sottosegretario di Stato e Segretario Generale del Cipe, On. Giancarlo Giorgetti, non rappresenti la disponibilità all'audizione inoltratagli dagli otto Sindaci della Rete Metropolitana del Nord Sardegna e rimasta fino oggi inevasa.