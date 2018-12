Consorzio Sassari in Centro e Move: una macchina "eco" per fare acquisti nella Ztl

Inoltre, grazie all’accordo con l’Amministrazione Comunale e Saba Parcheggi, le auto potranno essere posteggiate gratuitamente negli stalli di superficie con “strisce blu” e avranno libero l’accesso e il parcheggio nella ZTL. “Vieni in centro con Move ha l’obiettivo di rivitalizzare il centro storico di Sassari



Move Ecosharing e il Consorzio Sassari in Centro insieme per rivitalizzare l’economia del centro storico. Da giovedì 6 dicembre e per tutte le feste fare gli acquisti nei negozi del centro a Sassari sarà più facile. “Vieni in centro con Move” è l’iniziativa che Move Ecosharing e il Consorzio Sassari in Centro hanno ideato per spingere chi vive fuori dal centro a spostarsi per comprare i regali di Natale senza preoccuparsi di ZTL e parcheggi. Grazie a Move, il primo servizio di car sharing in città e verso gli aeroporti, sarà possibilecercare nella mappa di Sassari la macchina disponibile più vicina e andare in centro per fare gli acquisti con soli 30 centesimi al minuto compreso il costo della benzina e del parcheggio. Da dicembre, infatti, l’area in cui saranno presenti le macchine Move sarà ampliata a tutto il centro di Sassari e ai quartieri periferici di Li Punti, Sant'Orsola Nord e Sud e Via Pirandello (Poligono e Sassari 2). Cosa dovrà fare l’utente? Scaricare la App MOVE Ecosharing (disponibile su App Store o Google Play), registrarsi con i propri dati personali, gli estremi della carta di credito e della patente, cercare nella mappa l’auto più vicina e partire. I clienti dei punti vendita del Consorzio Sassari in Centro aderenti all’iniziativa riceveranno in omaggio un buono utilizzo di 15 minuti dell’auto MOVE.attraverso l’utilizzo di un servizio di mobilità urbana che permette a tutti di avere i vantaggi di un’auto senza possederla” - ha dichiarato l’Ing. Gianluigi Dalu, Project Manager di Move Ecosharing - “Con il nostro servizio chi vuole andare a comprare in centro a Sassari lo potrà fare comodamente senza preoccuparsi dei costi del parcheggio, della ZTL e della benzina. Basteranno, ad esempio, solo 3 euro per spostarsi in 10 minuti da Sant’Orsola al centro città”.