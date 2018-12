Alghero. Incendio sul litorale di Maria Pia, va a fuoco un noto ristorante sulla spiaggia

Non è rimasto più nulla del ristorante "La Conchiglia" situato sulla spiaggia di Maria Pia ad Alghero. Qualche trave di legno, qualche raccordo in ferro, ma nient'altro. Questa notte un incendio ha letteralmente divorato la struttura. Non si conoscono le origini del rogo, se si tratta di dolo lo stabiliranno gli inquirenti una volta avviate le indagini. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato da tarda notte sino alle prime ore del mattino. I rilievi sono seguiti dai carabinieri insieme alla polizia locale.