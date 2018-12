"A Sa Sarda", concerto a Tenore de Su Consunu Nostra Segnora de Seunis a Sassari

Venerdì 7 dicembre alle 18:00 il Ticcu socialclub di Vicolo del Campanile (Sassari), inaugura una nuova rubrica, già sperimentata con successo qualche anno fa e dedicata alla Tradizione ed alla Cultura sarda. Ogni puntata presenterà una "nuova arte" ed un "nuovo mestiere". Ogni puntata una "nuova bidda": A Sa Sarda! Questa sarà la volta di Thiesi, importante paese ricco di peculiarità. Gli ingredienti saranno la musica, l'artigianato e la cucina.



Ore 18:00 saranno allestite due diverse esposizioni, quella di Ma_Ma (Maria Masia), ai piani superiori, e quella di Andrea Masia nella prima Cantina, dove sarà allestito un vero e proprio laboratorio di pelletteria artigianale.

Alle 21 00 nella seconda cantina, potrete assistere e lasciarvi letteralmente avvolgere dal concerto a Tenore de Su Consunu Nostra Segnora de Seunis.

Il gruppo nasce diversi anni fà, dall'idea di alcuni giovani appassionati di canto a tenore, con l'intento di mantenere intatta la secolare tradizione del canto a cunsonu di Thiesi. Il gruppo è intitolato alla Madonna di Seunis, in sardo “Nostra Segnora de Seunis”, veneratissima in paese, per questo motivo è stato aggiunto al repertorio anche un canto in suo onore“Sos Gosos de Nostra Segnora”. I componenti di questo gruppo:

Giuseppe Villa (Oghe), Salvatore Tanca (Oghe), Matteo Vargiu (Mesa oghe), Carlo Pala (Basciu), Giuseppe Spissu (Contra). Le due voci soliste (Villa e Tanca) si alterneranno durante la serata.



Il canto a Tenore, è una forma di canto corale unicamente presente in alcune zone della Sardegna, non trova infatti riscontro presso alcuna altra cultura musicale. Per via della sua particolarità ed unicità, questo arcaico modello di canto è stato inserito dall'Unesco tra i Patrimoni orali e immateriali dell'umanità ed è perciò considerato "Patrimonio intangibile dell'Umanità" Non esistono elementi che possano stabilire con certezza il periodo in cui il canto a tenore ha avuto origine. Alcuni ne collocano la nascita già nel periodo nuragico, senza però fornire dati sufficienti a sostegno di questa tesi. E’invece storicamente documentato che i sardi, nel 931 D.C., accolsero con canti popolari l’imperatore bizantino. Si può dunque ragionevolmente pensare che all’epoca esistesse una qualche forma di canto corale che, evolutosi e tramandatosi è arrivato sino ai giorni nostri nella forma attuale.



Attualmente a Thiesi sono presenti tre consolidate formazioni di canto a tenore: “ Su cunsonu thiesinu”, “Su cunsonu Santu Juanne” e su“Su cunsonu Nostra Segnora de Seunis”.

Il repertorio dei gruppi thiesini è costituito da: Sa Oghe ‘e Note, sa Maestralina, Sos muttos, Su Ballu, Su Dillu, Sa Maestralina, Sos Tres Res e Gesus in allegria.