Sassari. Esposizione collettiva "Con Cezione Immacolata" al Ticcu

Diversi gli ambiti d’espressione, dedicati alla Donna ed all’iconografia femminile in genere; visioni altre, oltre il paradigma Donna-Madonna. Un' apertura che passerà attraverso lo sguardo di Zuanna Maria Boscani, Andrea D'Ascanio, Manola Luzzaro tattoo artist, Manuel Attanasio, Baingio BA Lente, Rum Michele, Kiki Skipi, Alessandro Mirai, Viola Cusimano, Lucia Desole tattoo artist, Elisa Desortes, Marco Piras (Zeno Cosini), Modigliani Tattoo Parlour, Chiara la Fiut. Sono loro i protagonisti della collettiva in esposizione "Con Cezione Immacolata" che sarà aperta al pubblico dall'8 dicembre al Ticcu a Sassari. L'inaugurazione è prevista per le 18 30. Dj set con selezione al femminile a cura di Slania De Pau (Cavewoman) letture a tema a cura di Rita Marras.



Appuntamento inoltre per giovedì 6, sempre al Ticcu per l'allestimento aperto della Collettiva “Con Cezione Immacolata” e per la selezione musicale a cura di Francesca Lunesu alias “Luna Effe”