Sassari, Camera di Commercio. Bandi di incentivo “Resto al Sud” ed “Enterprise Competition

La Camera di Commercio, in collaborazione con l’ASPAL – Agenzia Sarda per le Politiche del lavoro - e il Comune di Sassari, ha organizzato il prossimo 10 dicembre il seminario informativo Nuove idee di impresa: le opportunità di incentivo «RESTO AL SUD» ed «ENTERPRISE COMPETITION». L’iniziativa, che si svolgerà alle ore 10, 30 nella sede camerale di Via Roma 74, è rivolta ad aspiranti imprenditori, neo-imprenditori e cittadini interessati a conoscere gli incentivi previsti dai programmi agevolativi “Resto al Sud” ed “Enterprise Competition”.Resto al Sud sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del Mezzogiorno. Si tratta di agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 35 anni che siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Resto al Sud incentiva l'avvio di iniziative imprenditoriali per la produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura, fornitura di servizi alle imprese e alle persone e turismo. Sono escluse dal finanziamento le attività agricole, libero professionali e il commercio. Nell'ambito delle agevolazioni, il finanziamento copre il 100% delle spese ammissibili e consiste in un contributo a fondo perduto pari al 35% dell’investimento complessivo e in un finanziamento bancario pari al 65% dell’investimento complessivo, garantito dal Fondo di Garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono interamente coperti da un contributo in conto interessi.Enterprise Competition è il il programma di accompagnamento alla nascita di nuove realtà imprenditoriali, inserito tra le azioni dell'Iti (Investimento Territoriale Integrato). L'incontro organizzato in Camera di Commercio sarà l’occasione per illustrare le modalità di partecipazione al progetto. I destinatari di Enterprise Competition sono disoccupati e inoccupati, residenti nel Comune di Sassari, che intendono sviluppare nuove iniziative di impresa o strutturare business plan a sostegno di idee imprenditoriali nei settori: ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione), turismo, cultura e ambiente, reti intelligenti per la gestione efficiente dell’energia, agroindustria, biomedicina, aerospazio, produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale.