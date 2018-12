Le imprese artigiane della Sardegna a Milano per dire si allo sviluppo della Sardegna

promesse non bastano più”.









Da tutto il Paese, in una manifestazione organizzata daConfartigianato Nazionale, i piccoli imprenditori raggiungeranno ilcapoluogo lombardo per mandare un messaggio chiaro e positivo alGoverno e alle Istituzioni: “Siamo ‘Quelli del sì’ che voglionomandare avanti l’Italia in Europa e nel mondo, siamo quelli che, dopogli immani sforzi per uscire dalla crisi, vogliono continuare aprodurre ‘valore artigiano’ e provare a compere sui mercati”.L’Associazione Artigiana porterà, quindi, la voce delle oltre 35milaaziende sarde del settore e dei circa 100mila dipendenti ecollaboratori, con un'incidenza sociale di 6,4 imprese artigiane ogni100 famiglie.Confartigianato Imprese Sardegna sostiene l’iniziativa che vuole farsentire la voce degli Associati e dare il senso di quanto siaimportante non fermarsi, ma anzi progredire e proseguire nellacostruzione delle vie di connessione di cui hanno bisogno le realtàproduttive e quindi i lavoratori, le famiglie, il Paese.“Non siamo contro nessuno, anzi siamo a favore di un futuro dicrescita che non ci riporti indietro negli anni bui della crisi –commenta Antonio Matzutzi, Presidente di Confartigianato ImpreseSardegna – quindi è necessario che chi è stato votato dagli italiani,ascolti la voce delle imprese e metta in essere politiche a sostegnodel mondo produttivo rappresentato per il 98% da artigiani, micro epiccoli imprenditori”. “Cominciamo a percepire una “frenata”soprattutto nei lavori pubblici – continua Matzutzi – che in Sardegnaabbiamo già visto, per esempio, con l’interruzione dei lavori dellaAlghero-Sassari, con il caso, fortunatamente risolto, del “Fondoperiferie” oppure, ancora, dello stop alla modernizzazione della lineaferroviaria Macomer-Nuoro”.Negli spazi del Milano Convention Centre, gli imprenditori artigianisardi si uniranno con i loro colleghi di tutta Italia per dire tantiSI che saranno l’incitamento a realizzare le condizioni per losviluppo, a cominciare dagli investimenti nelle infrastrutturemateriali e immateriali indispensabili per far muovere il Paese. SI,quindi, a efficaci collegamenti nazionali e internazionali, allegrandi opere strategiche per far viaggiare le persone e le merci. SI areti e connessioni per il trasferimento dei dati e della conoscenza.SI anche a una pubblica amministrazione che funzioni e sia attentaalle esigenze dei cittadini. Sì a un mercato del lavoro che valorizziil merito e le competenze incrociando le necessità competitive delleimprese. SI a una giustizia civile rapida ed efficiente. SI all’Europacon l’euro moneta comune.“Vogliamo continuare a sviluppare l’Italia e la Sardegna, creandoreddito, occupazione, benessere economico e sociale – concludeMatzutzi – e per questo ci batteremo finché non vedremo i risultaticoncreti. Abbiamo ancora fiducia nel Governo e nelle Istituzioni ma le