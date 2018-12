Il presidente Ganau consegna una targa riconoscimento sportivo al pugile sassarese Federico Serra

Domani il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau riceverà a Sassari il giovane pugile sassarese, Federico Serra vincitore della medaglia d'oro nella categoria 49 chili ai Campionati Europei èlite.Il neo campione del “Boxing Club Domenico Mura”, primo pugile sardo a vincere il Campionato Europeo nella sua categoria, ha combattuto lo scorso 18 novembre per i colori della nazionale italiana sul ring di Valladolid in Spagna, conquistando il podio.Il massimo rappresentante dell'Assemblea sarda consegnerà al giovane boxeur sardo una targa riconoscimento.All'incontro, fissato per le 11.00 negli uffici di Sassari della Regione, in via Roma 46, parteciperanno anche l'allenatore Domenico Mura e il presidente onorario del club, Aldo Sciacca.