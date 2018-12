Challenge Riviera del corallo, manifestazione automobilistica e modifiche alla viabilità

Il Comando di Polizia Locale rende noto che in occasione della manifestazione automobilistica denominata 1^ Challenge Riviera del corallo in programma l'8 e il 9 dicembre 2018 verranno apportate alcune modifiche alla viabilità cittadina come da Ordinanza Dirigenziale n. 518 del 12/11/2018 a firma del Dirigente dell’Area Sicurezza e Vigilanza Dott. Guido Calzia. Le modifiche alla circolazione riguarderanno le seguenti vie:



Piazzale della Pace

dalle ore 08:00 di sabato 8 dicembre 2018 alle ore 08 di lunedì 10 dicembre 2018: istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su tutta l'area, fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara, dell’organizzazione e di quelli impegnati per la realizzazione del circuito.



VIA XXIV MAGGIO (tratto compreso tra via Garibaldi e via Asfodelo),



VIA ASFODELO (tratto compreso tra via Costa Brava e via XXIV Maggio)



dalle ore 08:00 di sabato 8 dicembre 2018 alle ore 08 di lunedì 10 dicembre 2018:



- istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara, dell’organizzazione e di quelli impegnati per il trasporto e l’installazione delle strutture del cd. “parco assistenza”,



VIA ASFODELO (tratto compreso tra via Costa Brava e via XXIV Maggio)



dalle ore 08:00 di sabato 8 dicembre 2018 alle ore 08 di lunedì 10 dicembre 2018:- istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli fatta eccezione per:

a) i veicoli iscritti alla gara e dell’organizzazione;

b) i veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza;

c) taxi e NCC;

d) i veicoli dei residenti proprietari e/o titolati di autorimessa e/o posto auto esclusivamente per il raggiungimento della rimessa.



VIA XXIV MAGGIO (tratto compreso tra via Garibaldi e via Asfodelo)



dalle ore 08:00 di sabato 8 dicembre 2018 alle ore 08 di lunedì 10 dicembre 2018- istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli fatta eccezione per:



a) i veicoli iscritti alla gara e dell’organizzazione;



b) i veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza;



c) i veicoli dei residenti proprietari e/o titolati di autorimessa e/o posto auto esclusivamente per il raggiungimento della rimessa.



La circolazione sarà comunque sospesa nella giornata di domenica 9 dicembre 2018 durante lo svolgimento della gara e comunque dalle ore 08:00 alle ore 18:00.



VIA LA MARMORA (tratto compreso tra il civico 6 e l’intersezione con via Garibaldi)



VIA GARIBALDI (tratto compreso tra via Eleonora d’Arborea e Via La Marmora)



VIA GARIBALDI (tratto compreso tra Via La Marmora e Via XXIV Maggio)



dalle ore 08:00 di sabato 8 dicembre 2018 alle ore 08 di lunedì 10 dicembre 2018:



- istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata fatta eccezione per i veicoli iscritti alla gara.



VIA XXIV MAGGIO tratto compreso tra via Asfodelo e via Catalogna



dalle ore 08:00 di sabato 8 dicembre 2018 alle ore 08 di lunedì 10 dicembre 2018:



- sospensione del doppio senso di circolazione ed istituzione del senso unico di marcia con direzione da via Asfodelo a via Catalogna.



VIA COSTA BRAVA



dalle ore 08:00 di sabato 8 dicembre 2018 alle ore 18 di domenica 10 dicembre 2018:



- sospensione del senso unico di circolazione e contestuale istituzione del doppio senso di circolazione limitatamente al solo “traffico locale” al fine di consentire la circolazione ai veicoli dei residenti proprietari e/o titolati di autorimessa e/o posto auto esclusivamente per il raggiungimento della rimessa, veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza, taxi e NCC.



VIA LA MARMORA tratto compreso tra il civico 6 e l’intersezione con Via Catalogna



dalle ore 08:00 di sabato 8 dicembre 2018 alle ore 08 di lunedì 10 dicembre 2018:



- sospensione della circolazione veicolare in ambedue i sensi di marcia con esclusione dei veicoli dei residenti proprietari e/o titolati di autorimessa e/o posto auto esclusivamente per il raggiungimento della rimessa, veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza, taxi e NCC.



VIA CAGLIARI intersezione via CATALOGNA



dalle ore 08:00 di sabato 8 dicembre 2018 alle ore 24:00 di domenica 9 dicembre 2018:



- istituzione del divieto di transito ai veicoli di m.c.p.c. superiore a 3,5 tonnellate e del divieto di transito agli autobus.



Si allega l'ordinanza dirigenziale n. 518 del 12/11/2018