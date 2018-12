Sassari, si è costituito l'investitore dell'ottantenne. Non aveva patente e assicurazione

Questa mattina si è presentato presso il Comando di Polizia Locale, accompagnato dal legale di fiducia, l'uomo che lunedì scorso - a bordo di un motociclo - ha investito una signora ottantenne mentre quest'ultima attraversava sulle strisce pedonali in via Napoli.L'uomo ha raccontato di essere scappato poiché privo di patente di guida e poiché il veicolo era privo di copertura assicurativa. È stato effettivamente accertato che la patente di guida dell'investitore è scaduta nel 2012, mentre il motociclo è privo sia di assicurazione che di revisione.Lunedì scorso l'uomo, un sassarese di 38 anni, alcuni minuti dopo aver investito la donna aveva fatto perdere le proprie tracce. Si sono rivelate preziosissime le informazioni fornite alla Polizia Locale da numerosissime persone mobilitatesi dopo aver visto il video pubblicato da numerose testate giornalistiche, e sui social.La Polizia locale, grazie anche ai sistemi di videosorveglianza presenti nell'area del sinistro aveva già ricostruito l'intero tragitto percorso dal trentottenne dopo l'investimento e aveva acquisito altre preziose informazioni tanto da confidare di chiudere le indagini nell'arco di poche ore.L'uomo ha detto agli agenti di essere stato sopraffatto dai rimorsi, di essersi confidato col suo avvocato che lo avrebbe convinto a presentarsi presso il Comando di Polizia Municipale.L'uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni stradali gravi, oltre che per gli altri illeciti correlati alla sua condotta. La moto è stata posta sotto sequestro ai fini della confisca.