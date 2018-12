Movin'on Up Gospel in piazza d'Italia per l'Immacolata

Strumentistica:





L' Immacolata segna da sempre l'inizio dell'atmosfera natalizia, e se dovessimo associare una musica a questo periodo sarebbe sicuramente il gospel. L'associazione culturale "Iocentro" , grazie al patrocinio del comune di Sassari e all'impegno di alcuni commercianti insieme agli sponsor, il giorno dell'immacolata ritorna in piazza con la terza edizione dello spettacolo gospel. Il concerto inizierà nel terdo pomeriggio intorno alle 18 30.Quest'anno ad ospitare il Movin'on Up Gospel Choir sarà l'elegante scalinata di piazza d'Italia. La novità di quest’anno è che saranno due i cori presenti perchè le ragazze del Lolek Vocal Ensemble di Sassari, magistralmente dirette da Barbara Agnello e accompagnate al Pianoforte da Matteo Taras, apriranno il concerto. Un appuntamento da non perdere, non solo per la bravura dei cantanti, ma anche per il vasto repertorio proposto. Le voci di Natale si esibiranno per due ore, per regalare a Sassari tutta, l'emozione del Natale. Il coro "Movin’on Up Gospel Choir", presideduto da Antonio Paoni, e diretto da Pina Muroni vi aspetta in piazza d'Italia domani pomeriggio.Pianoforte Fabio CartaTastiera Luca LeporiChitarra Andrea CossuBasso Giuseppe CongiatuBatteria Kevin Varrucciu