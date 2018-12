Scenario nord Sardegna, alla scoperta di un territorio. Premio "Stella del nord" alla Geasar

Un territorio che ha deciso di guardarsi dentro -magari anche attorno- e scoprirsi determinato e operativo individuando la dinamica delle proprie imprese che crescono e puntano sull'innovazione. Uno scenario in evoluzione che traccia numerosi aspetti non solo della vita vita economica ma anche sociale del nord Sardegna, quello dell'Osservatorio economico della Camera di Commercio, presentato nella sede Expo di Olbia nel workshop "Scenario nord Sardegna".

Una miriade di numeri statistiche, curiosità e analisi per comprendere ciò che accade -individuando le motivazioni- ma soprattutto quello che accadrà. del resto i numeri non mentono mai.

A "Scenario nord Sardegna" hanno preso parte i vertici camerali -il presidente Gavino Sini, il vicepresidente Massimo Putzu- Marco Filippella, direttore della filiale sassarese della Banca d'Italia e Giuseppe Ruggiu, presidente di Confindustria centro-nord Sardegna che hanno introdotto i lavori coordinati dall'esperto di innovazione Andrea Granelli.



"Presentiamo, si, i dati socioeconomici che sono il consuntivo delle varie attività ma al contempo una fonte importante a cui attingere per i programmi delle aziende e del territorio - ha detto nel corso del suo intervento il presidente, Gavino Sini- Per guardare avanti però le nostre imprese hanno bisogno non solo di analisi e di numeri ma che si tolga dalle loro spalle il troppo peso di oneri e adempimenti che stanno rallentando la loro capacità di creare valore e di riprendere ad avere la giusta energia che le sfide della competizione moderna richiede. Premiamo una grande impresa che cresce per sè e per il territorio, un'impresa che ha radici e proprio per questo produce frutti. Lanciamo un segnale di riconoscimento che inizia oggi e andrà in futuro a premiare altri meriti, altre aziende che quotidianamente combattono e vincono nella arena del mercato."



A proposito di chi "combatte" ogni giorno nell'arena del mercato il workshop "Scenario nord Sardegna" è stata l'occasione per la Prima edizione del Premio Stella del Nord riservato alle aziende più virtuose del territorio: ad essere premiata la Geasar con il suo amministratore delegato Silvio Pippobello.



Le analisi dell'osservatorio camerale sono stati approfondite attraverso gli interventi di Sergio Luciano direttore della rivista Economy, Pietro Esposito e Monica Cugia, segretario generale e responsabile dell'ufficio statistica e dai consulenti di sviluppo locale, Francesco Piredda e Gianmario Serra. L'Osservatorio ha assicurato anche quest'anno agli operatori economici un quadro conoscitivo chiaro e corretto con interessati analisi e spunti di riflessione.