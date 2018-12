Un percorso di partecipazione pubblica a Caniga, Bancali e La Landrigga

Coinvolgere la cittadinanza nella vita amministrativa. È questo l'obiettivo degli incontri organizzati dal Comune di Sassari nelle borgate di Caniga, Bancali e La Landrigga. Due appuntamenti, in programma il 10 e il 17 dicembre, che vedranno protagonisti i residenti dell'agro, chiamati a esprimere le proprie osservazioni e a sviluppare idee volte a migliorare la qualità di vita dei quartieri. Il primo appuntamento è fissato per le ore 16.45 di lunedì 10 dicembre nel plesso scolastico di Caniga, in via Padre Luca n. 1. Cittadine e cittadini saranno coinvolti in tavoli tematici, suddivisi a seconda della borgata di provenienza. Tavoli nei quali potranno porre all'attenzione dell'amministrazione comunale le loro proposte su servizi collettivi utili ai quartieri, dalla mobilità alla sicurezza, dall'istruzione allo sport alla cultura.



Nel secondo appuntamento, previsto per lunedì 17 dicembre, si procederà con la costituzione del forum di quartiere per le borgate. Si tratta di istituti partecipativi di cittadinanza attiva, chiamati al dialogo e al confronto con l’amministrazione. Il percorso partecipativo a Caniga, Bancali e La Landrigga è solo l'ultimo dei momenti di coinvolgimento che il Comune di Sassari ha organizzato nel corso del 2017 e del 2018, in occasione del bando per le Periferie Urbane, del progetto di riqualificazione della Valle del Rosello e del primo esperimento di Bilancio partecipativo nelle borgate della Nurra.