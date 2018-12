Sassari. Nicola Sanna premia il maestro Roberto Piana per la sua carriera artistica

In occasione della serata conclusiva del Festival Musicale MELOS, tenutasi al Teatro Civico di Sassari, il sindaco di Sassari Nicola Sanna ha premiato il maestro Roberto Piana consegnandogli una targa con la seguente motivazione: “Al pianista e compositore Roberto Piana, artista poliedrico, per aver contribuito a valorizzare con la sua musica l’immagine della città e della Sardegna nel mondo.”

“Questa targa - ha dichiarato il sindaco di Sassari - vuole essere un modesto contributo per una carriera straordinaria che sta ottenendo meritati successi nei teatri più prestigiosi. Per noi è un grande onore – prosegue Nicola Sanna - averla come concittadino e La ringraziamo per portare il buon nome di questa città ovunque nel mondo.”