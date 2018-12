Spazio alla poesia sarda in un incontro all'Università

di SSN

"Quel nulla / di inesauribile segreto - cosa vedono gli occhi della poesia nella storia e nelle storie": questo il titolo della rassegna organizzata dall'Associazione Universitaria Cattolici Popolari, in collaborazione con il Centro Culturale di Sassari e l'Associazione Universitaria Quadrifoglio e con il contributo dell'ERSU Sassari. Il primo evento della rassegna, intitolato "E si podìa che bentu lezeru in altu 'olare", sarà interamente incentrato sulla poesia sarda e si svolgerà lunedì 10 dicembre alle ore 18.45 nell’aula Satta del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Sassari, in viale Mancini.



Durante l'incontro-dibattito verranno presi in considerazione gli aspetti artistici, estetici, culturali ed educativi della poesia sarda, fino alla sua traduzione in musica, grazie alla presenza di alcuni dei più significativi esponenti della poesia e del canto in lingua sarda. L’incontro vedrà infatti la partecipazione di Anna Cristina Serra, poetessa e operatrice linguistica, vincitrice di numerosi premi regionali e nazionali. Il secondo relatore sarà Alessandro Catte, compositore e direttore dei cori Ortobene e Ilune, che svilupperà il tema del rapporto tra poesia e canto in lingua sarda dal punto di vista di un compositore; Catte descriverà il percorso dal concepimento di una linea melodica fino al brano finito, proponendo dal vivo delle esemplificazioni in musica grazie alla presenza del coro Ortobene.



Interverrà anche Stefano Ruiu, docente di Lingua e letteratura sarda e responsabile di progetti di insegnamento della lingua e della poesia sarda nelle scuole. Per sottolineare il valore educativo che la poesia in limba può assumere anche per le nuove generazioni, verrà dato spazio ad alcuni studenti che reciteranno poesie di loro composizione nonché, sempre nel solco dell'intreccio tra poesia e musica, all'esibizione dei giovanissimi tenores “Sos Isteddos” di Pattada.