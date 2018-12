Basket in carrozzina, Porto Torres espugna Roma

di SSN

Entusiasmante vittoria del GSD Key Estate Porto Torres nella quinta giornata di andata della Serie A di basket in carrozzina. La squadra di coach Lamine Sene ha espugnato il campo del Santa Lucia Roma con il netto punteggio di 83-66. Confermati i progressi visti una settimana fa nel derby con Sassari, nella cui seconda parte di gara il GSD aveva prodotto una progressione davvero impressionante, che non aveva dato scampo agli avversari.

Primo quarto molto combattuto. Squadre sempre vicine e botta e riposta praticamente continuo. Il GSD prova un primo, piccolo allungo dopo poco meno di 3’ di gioco e, con Mosler e Filipski, si porta sul 10-6, ma la risposta dei capitolini è immediata e si torna in parità, sul 10-10. La prima frazione termina 19-18 per la Key Estate.



Nel secondo quarto il GSD pone le basi per la sua “fuga”. Un parziale di 9-2, firmato dal trio Filipski-Mosler-Puggioni, indirizza il match sui binari biancoblù. A 5’19” dall’intervallo, Sargent e compagni conducono col punteggio di 30-22. Un minuto più tardi Bandura, con un gioco da tre punti, “ritocca” il massimo vantaggio sul +9, 35-26. Il Santa Lucia fatica e trova in Fares il proprio punto di riferimento in attacco. A lui si aggiunge Beltrame e i padroni di casa rosicchiano qualche punticino, portandosi sul 32-38 quando mancano 2’36” alla pausa lunga. Il periodo termina poi sul 42-34 per Porto Torres.

Al rientro in campo Filipski piazza subito una tripla e, insieme a Falchi, confeziona un nuovo parziale biancoblù di 7-0, che vale alla Key Estate il +15, sul 49-34. Roma prova a riavvicinarsi, ma viene subito ricacciata indietro dagli ospiti sardi che, a 1’36” dalla terza sirena, con Sargent, segnano il 59-42. Si va poi negli spogliatoi dopo un canestro di Beltrame, sul 59-44 biancoblù.



Falchi e Mosler chiudono definitivamente il match in avvio di ultimo periodo. A 9’13” dall’ultima sirena il tabellone dice 63-44 per il GSD Porto Torres. C’è ancora tempo per ritoccare il massimo vantaggio sul +21 (77-56 a 3’32” dal termine della partita), poi si festeggia un successo importantissimo per la classifica e in ottica qualificazione alla Coppa Italia.



I TABELLINI

SANTA LUCIA ROMA – GSD KEY ESTATE PORTO TORRES 66-83 (18-19, 16-23, 10-17, 22-24)

SANTA LUCIA ROMA (33/66, 0/2, 0/4 T.L.) – Pennino 4 (2/5), Stupenengo 8 (4/13, 0/1), Cavagnini 16 (8/14, 0/2 t.l.), Beltrame 12 (6/10, 0/1), Fares 16 (8/11), Sanna 4 (2/4), De Sousa n.e., Milos 2 (1/3), Colazingari n.e., Chakir 4 (2/6, 0/2 t.l.). All. Castellucci

GSD KEY ESTATE PORTO TORRES (34/48, 2/6, 9/13 T.L.) – Jimenez Gonzalez, Bandura 3 (1/3, 1/1 t.l.), Puggioni 4 (2/3), Mosler 32 (14/17, 4/6 t.l.), Filipski 28 (9/13, 2/6, 4/6 t.l.), Falchi 12 (6/7), Canu n.e., Sargent 4 (2/5), Elia n.e. All. Sene