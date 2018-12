Lunedì da venti forti e mareggiate

di SSN

Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha dirmato un AVVISO di CONDIZIONI METEO AVVERSE - Estensione dell’Avviso prot. 43743 del 07/12/2018 (Prot. n. 43794 dello 09.12.2018) a partire dalla mezzanotte del 10/12/2018 e sino alle ore 23:59 del 10/12/2018.



Nella giornata di oggi (09/12/2018): ventilazione forte nord-occidentale su vaste parti della regione, con le zone costiere e quelle in prossimità dei rilievi a essere maggiormente interessate. rinforzi fino a burrasca o burrasca forte riguarderanno i settori settentrionali e orientali dell’isola, con possibili mareggiate sulle coste esposte della sardegna settentrionale e occidentale.



Per la giornata di domani (10/12/2018): continuerà la ventilazione nord- occidentale forte specie in prossimità delle coste e dei rilievi. rinforzi a burrasca interessaranno specialmente le coste settentrionali e occidentali. ventilazione in graduale generale attenuazione nell’arco del pomeriggio a partire dai settori orientali. Mareggiate possibili sulle coste esposte della Sardegna settentrionale e occidentale fino alla serata.