A Sassari il Fado, musica dell'anima portoghese

Il XXIX Festival Etnia e Teatralità questa settimana si sposta a Sassari per un appuntamento musicale intenso ed emozionante, dedicato alla tradizione portoghese: “Fado, musica dell’anima portoghese”. Una serata organizzata dalla Compagnia Teatro Sassari, che cura il Festival, insieme all’Associazione “Gli amici del Fado – Sardegna”, il prossimo mercoledì 12 dicembre, alle ore 21 a Palazzo di Città.



Uno scialle, una chitarra portoghese, una voce e tanto sentimento: questa immagine può bastare a descrivere il Fado, uno dei simboli del Portogallo, una musica del mondo che è portoghese e che dal 2011 è stata dichiarata Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO. Il Fado avvolge, il Fado abbraccia, il Fado emoziona perché canta i sentimenti, le pene d’amore, la nostalgia per qualcuno che è lontano, parla della vita quotidiana, degli incontri e degli abbandoni della vita che ognuno di noi sperimenta nella propria esistenza e che sono, in fondo, un tema che non finisce mai di ispirare canzoni. Sul palco ci saranno Célia Leiria, voce avvolgente e sensibile, Clara Sevivas, non solo interprete ma anche autrice di Fado, Miguel Ramos, che presta la sua voce al Fado sin da bambino, e Pedro Amendoeira, maestro di chitarra portoghese.



L’appuntamento è fuori abbonamento e il biglietto di ingresso costa 12,00 €. Per informazioni e prenotazioni: “Vitamina’s” via Porcellana 16 Sassari; Pagina Facebook “Amici del Fado-Sardegna” o via e-mail ad amicidelfado@gmail.com.