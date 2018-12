Sassari. Filodrammatica Belvedere al Teatro Verdi

teatreomusica@tiscali.it dal Lunedì al Venerdì: 11,00-13,00 / 18,00 -20,00

Mancano pochissimi giorni al debutto della "Compagnia del Teatro Sociale Paco Mustela" che sarà di scena al Teatro Verdi di Sassari Sabato 15 Dicembre alle 21,00 con la farsa in due atti nella variante linguistica sassarese dal titolo "Filodrammatica Belvedere", scritta da Pierangelo Sanna che ne cura anche la regia. La pièce che la storica Compagnia Teatrale offrirà al suo pubblico è stata rappresentata recentemente a Gorizia in occasione delle celebrazioni dei cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale alla presenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni Comunali di Gorizia e di Sassari riscuotendo un grande successo dipubblico. La vicenda, la cui storia è ambientata a Sassari negli anni trenta, narra, con momenti di grande comicità, le vicende di una sgangherata compagnia di provincia che si appresta a portare al debutto una inguardabile commedia interpretata da artisti quanto meno improbabili. Dopo il debutto in piccoli teatri della regione, La compagnia ha lagrande occasione della sua vita. Debutterà a Roma alla presenza di "Lui". Da quì si dipanano una serie di episodi grotteschi che accompagneranno lo spettatore fino al colpo di scena finale. Il regista Pierangelo Sanna si affida in questa commedia agli affiatati artisti della sua compagnia, i quali da tanti anni ormai calcano le scene riscuotendo sempre grande successo di pubblico e di critica. In ordine di apparizione saliranno sul palco: ChiaraAra, Paolo Salaris, Fabio Masala, Paolo Pintore, Salvatore Pinna, Leonardo Marras, Alessandra Sanna, Monica Anelli. Scenografie, trucco e parrucco: Monia Mancusa (reduce dai successi della Stagione Lirica insieme a Tony Grandi che curerà il disegno luci e la Fonica) Costumi: Anouska Montis; Effetti sonori: Andrea Vuolo. Per l'allestimento ci saranno i bravissimi Michele Grandi e Paolo Palitta. Direttrice di scena: Monica Anelli; Regia Pierangelo Sanna. Prevendita presso il botteghino del Teatro Verdi. Tel. 079/236121- 079/235254Sabato:11,00 -13,00