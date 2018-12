Una cartolina per Casa Serena

Un bigliettino di auguri, col profumo della carta, magari scritto a mano. Un pensiero ormai in disuso che però racchiude, più di altri, il senso del Natale. Casa Serena ancora una volta si fa promotrice della riscoperta e valorizzazione di una bella tradizione e diffonde questo messaggio: «Caro amico, cara amica, mi piacerebbe trovare sotto l'albero una cartolina di auguri per un Natale insieme, da ogni parte del mondo». L'invito è quello di spedire, rigorosamente per posta, all'indirizzo Casa Serena, via Pasubio 18, 07100 Sassari, un biglietto da qualsiasi luogo ci si trovi, con gli auguri per gli ospiti e le ospiti della residenza per anziani. L'iniziativa dal sapore antico, organizzata dal Comune di Sassari in collaborazione con la Coopas e coordinata da Adele Loriga, è diffusa anche attraverso i canali più social. Partita qualche settimana fa, ha già avuto una buona risposta, che gli ospiti e le ospiti di Casa Serena si augurano aumenterà ancora di più durante il periodo natalizio.