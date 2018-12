UILDM Sassari sostiene Telethon nella raccolta fondi

l’Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) di Napoli, l’Istituto San Raffaele - Telethon per la terapia genica (Hsr -Tiget) di Milano e l’Istituto Telethon Dulbecco (Dti)



E’ grazie alla ricerca che si hanno a disposizione terapie in grado di migliorare significativamente la vita dei pazienti affetti da malattie genetiche.

La tua donazione per la scoperta della terapia efficace per sempre più malattie.

Il 15 e il 16 dicembre UILDM Sassari sarà #presente con i suoi i volontari alla galleria AUCHAN di viale Porto Torres durante l’orario di apertura della galleria stessa per offrire l’ormai famoso cuore di cioccolato e gli altri regali solidali TELETHON.









Anche quest’anno, per Natale, ritorna in campo UILDM a sostegno della Campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare di Fondazione TELETHON.La Fondazione Telethon è sinonimo nel mondo di eccellenza italiana e rappresenta una speranza concreta per i malati e le loro famiglie.Nei 28 anni di attività Telethon ha investito oltre 498 milioni di euro per finanziare la ricerca su queste patologie; 2629 sono stati i progetti di ricerca finanziati, 10717 le pubblicazioni dei ricercatori Telethon su riviste scientifiche internazionali. Telethon ha inoltre fondato 3 istituti di ricerca:Le malattie genetiche, cui appartengono la Distrofia Muscolare e tutte le malattie neuromuscolari, sono malattie rare, gravi che colpiscono soprattutto i bambini, mettendo in serio pericolo la loro vita, ogni giorno.È dalle loro storie, uniche e spesso inascoltate, che trae linfa la ricerca che Uildm sostiene, ed è per loro l’impegno a migliorarla di giorno in giorno.Senza Telethon e senza l'aiuto di tutti, questi bambini e la loro malattia rara non sarebbero nemmeno considerati. Ma la rarità di una malattia non può giustificare disinteresse, e tanto meno può escludere la possibilità di una cura.Per continuare con successo su questa strada rispondiamo #presente all’appello TELETHON