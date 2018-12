Egas. Prorogato il bonus idrico per le famiglie in disagio economico

Mercoledì 12 dicembre 2018, nella sede dell’Ente di Governo d’Ambito della Sardegna, in via Cesare Battisti 14 a Cagliari, è in programma, alle 10.30, la conferenza stampa di presentazione della campagna informativa sul bonus idrico 2017.



L’agevolazione, che grazie a una proroga potrà essere richiesta fino al 20 gennaio 2019, prevede tagli alle bollette di Abbanoa per nuclei familiari in condizioni di disagio economico. A partire da questa annualità è previsto che possano usufruire delle agevolazioni i nuclei con reddito ISEE fino a 20 mila euro, allargando di fatto la platea dei potenziali beneficiari.

I dettagli dell’iniziativa, a cui prenderanno parte i componenti del Comitato istituzionale d’ambito dell’Egas, saranno illustrati dal presidente, Renzo Ponti.