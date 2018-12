Si accendono i riflettori su Ajò a Ippuntare 2018

Il rosso e il bianco sono i colori che dipingono l’atmosfera natalizia e Usini ne approfitta per far degustare i suoi colori identitari. Con il vino rosso e il vino bianco, frutto de vigneti usinesi, si potrà brindare al natale in occasione della manifestazione enologica, Ajò a ippuntare, organizzata dalla Pro loco in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Coro di Usini. Il 15 Dicembre, infatti, si rinnova l’appuntamento annuale che mette in moto l’intera isola da ben diciassette edizioni.



Un pasto caldo oppure uno spuntino, fra musica, canti, balli, culture e tradizioni tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino. Le vie del paese si popoleranno secondo un percorso itinerante che guiderà gli ospiti verso la lunga catena degli assaggi nelle cantine locali.



“Ajo a ippuntare è sempre un appuntamento fondamentale per il nostro paese che ha nel vino il principale attrattore turistico e culturale!” ha detto il sindaco Antonio Brundu. “Già dallo scorso anno, insieme alla pro loco, abbiamo rinnovato la formula, aprendo le nostre cantine dal mattino e creando una serie di iniziative collaterali che vanno dallo sport ai laboratori di arte e gusto, passando per la cultura tradizionale fatta di abiti, canti e balli! La musica sarda, - ha proseguito Brundu - con il Coro di Usini, accompagnerà i percorsi nelle cantine, mentre le danze e la sfilata di abiti tradizionali, a cura del gruppo folk San Giorgio, coloreranno le nostre strade! Il vino, con le 12 cantine aperte, sarà il motore di questa piccola economia, con cantine ormai veterane e con il ritorno di grandi produttori e grandi nomi! Un grazie alla pro loco nella persona di Antonella Masia e a tutti coloro che hanno collaborato per questa manifestazione che, negli anni, ha fatto da apripista a tanti eventi simili nel territori”.



Le cantine. Quest’anno, infatti, saranno appunto dodici le cantine partecipanti: Leonardo Spina, Giuseppe Fiori, Piccoli produttori, Cantina Billia Cherchi, Sa Domo ‘e su inu, Azienda Agricola Salvatore Chessa, Azienda agricola Gavino Delogu, Azienda vitivinicola Francesco Fiori, Giampiero Spanu, Paolo Andrea Chessa, Giovanna Chessa e Luigi Fiori.



Eventi collaterali. A fare, poi, da cornice ai colori protagonisti del rosso e il bianco, sono stati organizzati una serie di eventi che spaziano dallo sport, con la gara podistica “Ajo a ippuntare di Corsa”, ai laboratori che coinvolgeranno soprattutto i bambini nella realizzazione di abiti tradizionali, preparazione di cibi e dolci tipici e ancora laboratori didattici per la valorizzazione del patrimonio di Usini, insieme alla degustazione del vino Ippocratico, un antico sapore speziato dal Medioevo. Non mancheranno, inoltre, mostre ed, Giovanna Chessa esposizioni allestite presso le antiche case storiche del paese, insieme a mercatini di Natale e visita ai presepi di quartiere con il trenino turistico.

“Dietro questa manifestazione si nasconde un duro e dettagliato lavoro. Una grande fatica che, però, viene sempre ripagata con la buona riuscita dell’evento. Noi, in quanto Pro Loco, teniamo fortemente alle nostre tradizioni e come associazione turistica siamo lieti di poter promuovere il patrimonio storico e culturale di Usini attraverso la manifestazione “ Ajò Ippuntare”. Evento tanto atteso che da 17 anni affolla le vie del paese”. Ha detto la presidente della Pro loco, Antonella Masia.



S’Antiga Moda. Un’evento nell’evento, quello di “S’Antiga moda” che, a partire dalle 16.00 allieterà la giornata con la rappresentazione della Sardegna tra canto e danza.

S’Antiga moda aprirà le porte con una sfilata di abiti tradizionali provenienti da tutta l’isola lungo le vie del paese, con conclusione in piazza Conciliazione. Gli abiti partecipanti arriveranno da: Nuoro, Iglesias, Monastir, San Basilio, Sennori, Milis, Villagrande, Strisaili, Samugheo, Bolotana, Olbia, Bitti, Ossi, Uri, Nulvi, Porto Torres, Trinità d’Agultu, Ollolai, Macomer, San Nicolò d’Arcidano, Villanovaforru, Sorso, Mores, Ozieri, Mara, Olmedo e Osilo. Oltre al canto anche il ballo sardo seguirà il percorso itinerante nelle vie principali. Ad esibirsi saranno, infatti, il gruppo folk San Giorgio di Usini, gruppo folk Santa Maria bambina di Usini, gruppo folk Intragnas di Porto Torres e il gruppo folk città di Sassari accompagnati dagli organetti di Giuseppe Cubeddu e Paolo Tucconi.

A guidare il canto sarà, invece, il Coro di Usini che con la partecipazione del Coro Logudoro, Coro Santa Rughe di Ittiri, Coro di Villanova Monteleone e la scuola di canto Boghes de Logudoro si esibiranno presso le cantine aderenti.

Dalle 21.30, infine, in piazza Arborea ci sarà lo spettacolo di intrattenimento del Gruppo Etnico A ballare di Emanuele Bazzoni e Roberto Fadda dove, a chiudere in bellezza la serata, sarà tutta la popolazione partecipante “ballende e cantende ad ajò a Ippuntare”.